Wie wordt dé Ondernemer van het Jaar 2018 in de categorie MKB, Industrie en Dienstverlening?

De organisatie Network Business Events is onlangs gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe editie van de Ondernemersprijs Smallingerland. Naar verwachting zullen er weer veel ondernemers uit de gemeente aanwezig zijn om het programma bij te wonen. Tijdens het officiële programma op maandag 29 oktober 2018 wordt de ‘Ondernemer van het Jaar’ bekendgemaakt in diverse categorieën.

Ondernemer van het Jaar MKB, Industrie & Dienstverlening

Tijdens de vorige editie sleepten Lammert Stavast en Andries Knol van Multicopy Drachten de titel van ‘Ondernemer van het Jaar MKB, Industrie & Dienstverlening 2016’ in de wacht. Kent of bent u een ondernemer binnen deze categorie welke zich onderscheidt in de gemeente Smallingerland? U kunt nu uw favoriete kandidaat voordragen via de website: www.ondernemersprijs.nu.

De voordracht moet voorzien zijn van een korte motivering en kan tot en met donderdag 31 mei aanstaande worden ingediend. Voor meer informatie over het voordragen van kandidaten of de Ondernemersprijs, kunt u contact opnemen met de organisatie Network Business Events via het telefoonnummer 0318-658740 of per e-mail info@nbe.nu. Kijk voor meer informatie ook op www.facebook.com/opdrachtensmallingerland.

Foto: Lammert Stavast en Andries Knol van Multicopy Drachten, winnaar van de titel ‘Ondernemer van het Jaar MKB, Industrie en Dienstverlening 2016’

Fotograaf: Sieta Stel