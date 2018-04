Fotograaf Jeffrey Wakanno werkt sinds vorig jaar aan ‘Het Portret van Drachten’, te vinden op wakenco.com. In deze aflevering ontmoet hij Klaske (68) uit Joure.

Waar word je blij van?

Van de kleinkinderen! Ik heb er zeven. Tussen de 1 en de 11 jaar en nog een bonus-kleinkind van vijftien.

Als je in je leven iets over zou kunnen doen, wat zou dat dan zijn?

Je hebt altijd wel dingen die je anders had willen doen, maar daar leer je dan ook weer van natuurlijk. Je kan ook niet alles veranderen

Maar als je wel iets kon veranderen?

Dan zou ik meer gereisd hebben, wat van de wereld zien. Ik ben nu eigenlijk alleen maar binnen Europa gebleven. Maar Amerika of Azië lijken me wel heel mooi.

Daar is het toch nog niet te laat voor?

Nee, maar mijn man wil niet, en in je eentje is ook niet zo gezellig. En qua veiligheid is het ook wel een beetje spannend, soms. Gelukkig heb ik gemerkt dat ik vaak wel goed duidelijk kan maken wat ik bedoel. Met handen en voeten kom je een aardig eind.

En anders kun je altijd nog met biljetten wapperen.

Ik heb toen ik op Stenden werkte wel gemerkt dat sommige buitenlandse studenten dol zijn op kadootjes, vooral als ze je leuk vinden! Misschien wel allemaal steekpenningen aangenomen!