Deze week in De Lawei

Stef Bos | muziek

Stef Bos komt terug naar De Lawei met zijn nieuwe voorstelling Kern, naar zijn gelijknamige nieuwe album. Maar wat is nou eigenlijk de kern? Een reis van een vijftiger, die stil staat bij de grote thema’s. Om de diepte en de hoogte in te gaan. Om alles eruit te zingen en te schrijven wat er in zit. Een verzameling songs van zijn nieuwe album en natuurlijk komt er ook ouder werk voorbij op het podium. Het onzingbare willen zingen, het onzegbare willen zeggen, dit niet kunnen en het tóch doen. Dat is de kern. Donderdag 12 april om 20.00 uur in de grote zaal.

De Theatertroep | cabaret

De Theatertroep is een collectief van tien toneelspelers met een herkenbare en zeer komische speelstijl. Ze gaan voortdurend op zoek naar nieuwe vormen van ‘theatermaken’ en nieuwe verbindingen met andere kunstdisciplines. Zoals in Zonder Toestemming, een hilarische ode aan de rondtrekkende artiesten. De eerste vaudeville-theaters in Amerika en Canada verzorgden voorstellingen met iedere avond wisselende artiesten. De Theatertroep brengt zonder censuur en zonder beperkingen acts ten tonelen. Toegestaan is wat bevalt, geschrapte acts worden ontschrapt. Gegarandeerd een avond lachen geblazen op vrijdag 13 april om 20.15 uur.

Frommermann | muziek

Frommermann neemt Drachten mee naar Magazijn Hollandia, een mythisch rijksarchief waar álle Nederlandse muziek ligt opgeslagen. Zeven muzikanten zitten opgesloten in een kolossaal, verlaten gebouw. Omringd door alles, maar dan ook echt álles wat ons land op muzikaal gebied heeft voortgebracht. Van Valerius tot Volumia!, van Bannink tot Borsato. Oud en nieuw, goed en fout. Maar hoe brengen zij heel klinkend Nederland in kaart? Gelukkig houdt Frommermann wel van een uitdaging. Maat voor maat, noot voor noot gaan ze de door de vaderlandse muziekgeschiedenis op zaterdag 14 april om 20.15 uur.

Eet je bord leeg (4+) | jeugd

Eet je bord leeg van de Toneelmakerij zit vol druilerige doperwtjes, slijmerige slablaadjes, sponzige spruiten en spaghetti om van te spugen. De ene dag houdt Jip veel van worteltjes, de volgende dag zijn worteltjes het goorste wat er bestaat. De ouders van Jip zijn ten einde raad. Geschreeuw, gekrijs en getier en zelfs borden dampende derrie, vliegend door de lucht. Een heerlijk hapje voor fijnproevers van 4 tot 104. Te zien op zondag 15 april om 14.00 uur en vanaf 13.15 uur kunnen de kinderen al neerploffen bij het voorlezen in de foyer.

Het Nationale Theater – 20 scènes over de liefde

Wat krijg je als je 9 topacteurs, 51 rollen en 20 scènes over de liefde combineert? Juist! Een luchtige, wervelende en licht absurdistische aaneenschakeling van herkenbare scènes over de lusten en lasten van de liefde. In regie van Eric de Vroedt (Race, The Nation) tintelt deze voorstelling als een glas champagne! Voor liefhebbers van romcoms en films als Love Actually. Met Esther Scheldwacht, Tamar van den Dorp, Hein van der Heijden e.v.a. Te zien op woensdag 18 april om 20.00 uur.

Film: Les Gardiennes

Frankrijk, 1915. Wanneer de mannen van de Paridier-boerderij vertrekken naar het oorlogsfront, is het aan de overgebleven vrouwen om al het zware werk op zich te nemen. Terwijl ze alles op alles moeten zetten om te overleven, zoeken de vrouwen naar een evenwicht tussen het harde werk en de terugkomst van de soldaten. Te zien op vrijdag 13, zaterdag 14 en woensdag 18 april om 20.30 uur in de Rutger Hauerzaal.

