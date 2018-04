Clinic door hockeyinternationals bij Graspiepers

In de middag zijn Billy Bakker (29 jaar) en Mirco Pruyser (28 jaar) aanwezig op de Sportlaan in Drachten voor het verzorgen van een clinic voor de C- en D-jeugd van de Graspiepers. Bakker won met het Nederlands team zilver op de Olympische Spelen van 2012 en werd samen met Pruyser in 2015 en 2017 Europees Kampioen. Pruyser werd bij het laatste toernooi topscorer en samen spelen de mannen bij hoofdklasser Amsterdam.

Na de clinic, mogelijk gemaakt door ABN Amro, is er ruimte voor fotomomenten, er worden handtekeningen uitgedeeld en er is een vragenronde. Iedereen -zowel leden als andere geïnteresseerden- zijn van 16.00 tot 18.00 uur welkom om Billy, Mirco en de jeugdleden in actie te zien. De bar van het clubhuis zal geopend zijn voor een hapje en een drankje.