WSG DraGor neemt revanche op De Kikker

Het eerste herenteam van DraGor (nummer drie in de derde klasse) moest zaterdag aantreden tegen de nummer één uit de competitie: De Kikker uit Emmen. De wedstrijd vond plaats in thuisbad De Welle.

In de uitwedstrijd hadden de Friezen het erg moeilijk tegen De Kikker. Ze verloren toen met 15-8. De heren hadden dus iets recht te zetten.

Al snel na aanvang stond DraGor op achterstand, maar de ploeg zette alle zeilen bij. Einstand eerste periode: 2-3.

Door goed en snel spel in de tweede periode wist DraGor de achterstand om te buigen in een ruime voorsprong. De Friezen wisten viermaal snel achter elkaar te scoren en maakten een flinke deuk in het zelfvertrouwen van De Kikker. Eindstand tweede periode: 7-5.

De Kikker moest winnen om het kampioenschap in eigen hand te houden en ging dus voluit in de derde periode. De Friese verdediging wist echter van geen wijken en Tim Hoitinga keepte een erg goede wedstrijd aan de kant van DraGor.

Het enige doelpunt deze periode kwam van de hand van Magchiel Groen die de keeper van De Kikker in de zoemer wist te verschalken. Eindstand derde periode: 8-5.

Met het verrassende doelpunt van Magchiel leek het verzet van De Kikker gebroken. De Friezen kwamen geen moment echt in de problemen in de vierde periode en konden tot tweemaal toe een gat van vier punten met De Kikker creëren.

Ondanks dat De Kikker nog dichterbij kwam, lijken de Friezen hen van het kampioenschap af te hebben gehouden. Eindstand: 12-10.