Open dag bij Adonis Sportacrobatiek

Sportvereniging Adonis Sportacrobatiek houdt op zaterdag 14 april van 10.00 tot 12.00 uur haar open dag. Sporters die geïnteresseerd zijn in acrogym kunnen zich laten informeren over de inhoud van de sport en vrijblijvend meetrainen.

Acrogym staat voor acrobatische gymnastiek en wordt ook wel sportacrobatiek genoemd. Acrogym is een combinatie van gymnastiek en acrobatiek, met elkaar verbonden door dans en elementen waarbij balans of acrobatische sprongen worden gemaakt.

In tegenstelling tot turnen, is acrogym een teamsport waarbij er wordt gewerkt in teams van 2 tot 4 sporters. In een wervelende show op muziek worden acrobatische elementen, sprongen en dans uitgevoerd.