ONT wint met 2-1 van SC Veenwouden

ONT had geluk afgelopen weekend. Even leek de ploeg een strafschop tegen zich te krijgen, maar die bleef uuit. En dus werd het 2-1.

Twee winstpartijen na de winterstop liet ONT volgen door vier verliespartijen op rij. Het zelfvertrouwen neemt dan ook af. ONT speelde een eerste helft afwachtend en initiatiefloos.

De technische staf verklaarde na afloop dat die indruk logisch was, maar haaks stond op het strijdplan. ONT plooide veel te veel terug en het initiatief lag bij de bezoekers. ONT herstelde dat in de tweede helft en besliste het duel tussen twee matig voetballende teams in haar voordeel.

De A selectie van ONT is vrij van blessures of schorsingen en dus kon ONT trainer Uilke Damstra zijn sterkst mogelijke opstelling in het veld brengen. Eigenlijk vanaf de eerste minuut was duidelijk dat ONT geen druk op de tegenstander kon brengen. Het klopte gewoon niet tussen de linies.

Een betere tegenstander dan SCV had ONT pijnlijk op de slachtbank gelegd. De bezoekers profiteerden nu maar één keer van het zoekende ONT.

In de 16e minuut kon Ronald Procee ongehinderd de bal klaar leggen voor Stefan Jan Sijtsma. Zijn schot met stuit was ONT doelman Rory Bruinja te machtig. Bruinja over dat doelpunt: ,,Dat was een fout, die bal had ik moeten hebben.”

Eigenlijk kabbelde de wedstrijd daarna een beetje voort. Uitgespeelde kansen waren er niet, wel kansjes. Een schot van Oebele Twijnstra smoorde in een mêlee van spelers en Twijnstra kopte over uit een voorzet van Frank Harmens.

De bezoekers lieten van zich horen met een inzet van Robbert Lodewijks voorlangs en verder kwam dat ook niet. En dus was de conclusie na 45 minuten: matig en het aanzien niet waard.

Dat veranderde de tweede helft. ONT speelde veel meer naar voren en nam het initiatief. Maar moest wel toezien dat Ygram Vrieling vrijwel vanaf de aftrap richting ONT doel ging. Hielke Knippels verdedigde sterk en ontmantelde dat gevaar.

Het initiatief van ONT vertaalde zich in kansen. Joeke de Vries, hij werkte hard en was een plaag voor de rechterverdediger van SCV, zag een inzet weggewerkt en een streep van Twijnstra werd door SCV doelman Coenraad van der Mark tot corner verwerkt.

Even later, we tellen de 58e minuut, zag de anders altijd zeker SCV doelman er niet goed uit. Van der Mark liet de bal los na een voorzet van Wytze Pilat waarna Dennis Bakker attent was en scoorde.

Drie minuten na de gelijkmaker kwam ONT op voorsprong. Een voorzet van De Vries zorgde voor verwarring in de SCV verdediging. Er volgde een scrimmage en uiteindelijk scoorde Bakker met een bekeken kopballetje over Van der Mark.

Misschien nog in de wolken van die voorsprong zorgde Wytze Pilat met een circusact voor balverlies waarna een uitval via Rinse Procee volgde. Die werd in de kiem gesmoord door ONT invaller doelman Hidde Ament. Ament verving de in de rust de geblesseerd afgehaakte Bruinja.

De ONT JO19-1 doelman deed dat met verve. Zo keek Ament een inzet van Ronald Procee over het doel en ook zag de doelman Hessel Ellens de bal in vrije positie over het ONT doel koppen. Het geeft wel aan dat SCV op zoek was naar de gelijkmaker. Dat gaf ONT countermogelijkheden en één daarvan leek succesvol te kunnen zijn.

Knippels stuurde met een fijne pass De Vries de diepte in. De ONT aanvaller kreeg de bal net niet lekker mee om te kunnen scoren. Voor SCV had Lodewijks nog wel een kansen maar Ament was attent in de korte hoek.

En toen was er de memorabele 88e minuut. Er ontstond een duel tussen Harmens en Wigle Westerlaan. Westerlaan ging over het been van Harmens en daar was de bal wel of niet tussen. Heel SCV schreeuwde om een strafschop en bij ONT kneep men de handen dicht dat het er niet eentje werd.

Arbiter Veldhuizen over die situatie: ,,Voor een strafschop moet er wel wat meer aan de hand zijn dan deze situatie.” Gescoord werd er niet meer en dus was ONT drie punten rijker.

Zaterdag speelt ONT een uitwedstrijd tegen S.C. Stiens. Aanvang 14.30 uur.