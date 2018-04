Leen een Smallingerlander

In Bibliotheek Drachten is dinsdag 17 april om 15 uur een spreekuur over Leen Een Fries. Ook steeds meer Smallingerlanders zijn te Leen een Fries.

Leen een Fries, het platform van de bibliotheek dat Friezen met een passie elkaar in contact brengt, gaat als een speer. Ruim 150 Friezen bieden zich al te leen aan op de site, allemaal mensen met een passie of een mooi verhaal. Ook steeds meer Smallingerlanders melden zich aan op Leen een Fries. Zo is oud-burgemeester Tjeerd van Bekkum te leen voor een wandeling door Drachten en kun je op pad met Hans Kuypers om (nacht)vlinders te spotten.

Leen een Fries is een initiatief van de Friese bibliotheken in het kader van LF2018. De bibliotheken willen er met Leen een Fries voor zorgen dat verschillende mensen makkelijk met elkaar in contact komen om kennis en ervaring uit te wisselen. Dit kan met Friezen onderling, maar het is ook een mooie manier om toeristen kennis te laten maken met Friesland.

Aanbod Smallingerland

Naast oud-burgemeester Tjeerd van Bekkum en (nacht)vlinder hobbyist Hans Kuypers zijn er nog veel meer inwoners van Smallingerland te leen. Zo is Anton Pieters te leen voor een kijkje achter de schermen in de gemeentepolitiek, Winfried Bruinsma voor een workshop gedicht schrijven, Anne Peenstra voor een wandeling op It Eilân bij Goëngahuizen en oud schipper Willem Wilstra voor prachtige verhalen over- en natuurlijk een kijkje in- zijn skûtsje De Jonge Trijntje.

Spreekuur dinsdag 17 april

Heeft u vragen over Leen een Fries of kunt u hulp gebruiken bij het aanmaken van een account? Kom dan vrijblijvend langs op het Leen een Fries spreekuur op dinsdag 17 april, om 15.00 uur in Bibliotheek Drachten. Hier helpen bibliotheekmedewerkers u graag op weg.

Kijk voor meer informatie op www.leeneenfries.nl of op www.bibliotheekdrachten.nl.