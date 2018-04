Goud voor Duncan Peuchen tijdens districtsfinale turnen

Een groot succes voor Duncan Peuchen van Drachtster Gymnastiek Combinatie tijdens de districtsfinale Noord turnen heren. Nadat hij Fries Kampioen was geworden, mocht hij deelnemen aan de districtsfinale in Uithuizen en daar won hij goud.

Duncan: ,,Ik turnde zes onderdelen: rek, vloer, ringen, voltige, sprong en brug. Toen ik eenmaal aan de beurt was stroomde er heel veel adrenaline door mijn lichaam. Maar zodra ik het teken aan de jury gaf dat ik er klaar voor was, was ik helemaal in mijn element.

Ik draaide mijn oefening en vond het goed gaan. Maar het gaat er natuurlijk om wat de jury ervan vond en wat ze van de andere deelnemers vonden. Maar daar kom je pas achter als de prijsuitreiking is. En toen het eenmaal zo ver was kreeg ik goud.”