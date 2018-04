Color Guards gezocht

Guard Burgum heeft twee enthousiaste groepen Color Guards. Er is een groep vanaf 5 jaar die meedoen aan de Cadet Class en een groep vanaf 11 jaar die nu meedoen in de Junior Class. Wekelijks oefenen ze op donderdagmiddag, met uitzondering van vakanties, van 16.30 tot 17.30 uur in Sporthal It Heech in Noardburgum.

De Color Guards doen mee aan wedstrijden en geven ook straatoptredens! Ben je gek op bewegen, dansen en muziek? Dan is Color Guard iets voor jou! Geef je op voor drie gratis proeflessen. Opgave en info: drumbandmakros@hotmail.com.

De drie proeflessen zijn vrijblijvend en gratis. Een lidmaatschap kost € 5,50 per maand.