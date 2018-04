Vrouwen Drachtster Boys naar play-offs

De laatste competitiewedstrijd tussen Hovocubo en Drachtster Boys stond vrijdag op het programma. Voor Hovocubo was dit de laatste wedstrijd van het seizoen. Drachtster Boys had tijdens deze uitwedstrijd genoeg aan een gelijkspel om een plek voor de play-offs af te dwingen.

Drachtster Boys zette de thuisploeg vanaf het begin vroeg onder druk en zorgde dat Hovocubo moeite had om in het spel te komen. In de beginfase leek ook Drachtster Boys moeite te hebben om zelf in het spel te komen, omdat het moest wennen aan de gladde ondergrond. Dit zorgde al vroeg in de wedstrijd voor een gevaarlijk moment in de verdediging van de Drachtster vrouwen.

Door balverlies achterin kon Benthe Huijsman richting Anna Reitsma dribbelen. Sieta de Vries kon met een sliding de bal veroveren, voordat Huijsman tot een schot kon komen.

Aan de andere kant was de eerste kans voor Jessie Prijs. Uit een corner die hard voorlangs werd geschoten kon Prijs haar voet net niet tegen de bal zetten.

Diezelfde Prijs probeerde van achteruit met een mooie lobpass de spits te bereiken, maar keepster Aniek van ’t Hof schatte de bal volledig verkeerd in, waardoor de bal over haar heen in het doel belandde, 0-1.

Drachtster Boys kwam op 0-2 door een doelpunt van Esther van Toledo. Jessie Prijs bracht haar in stelling na een goede hakbal en van Toledo schoot via de verdedigster hard raak.

Vlak voor rust deed Hovocubo wat terug en bracht de spanning terug in de wedstrijd. Een hoge pass van achteruit werd knap aangenomen door Tamira van Heerwaarden en vervolgens passeerde zij Anna Reitsma laag in de verre hoek; 1-2.

Het was pas halverwege de tweede helft dat Drachtster Boys het doel weer vond. Lotte Donath gaf een hoge pass op Sieta de Vries die met een technisch hoogstandje de bal over de keepster tikte en vervolgens in het lege doel raak schoot; 1-3. De thuisploeg probeerde wat terug te doen, maar de doelpogingen van Huijsman en de Boer waren een prooi voor Anna Reitsma.

Al acht minuten voor tijd werd het noodoffensief ingezet en besloot Hovocubo met een meevoetballende keeper te gaan spelen. Drachtster Boys leek hier niet van onder de indruk en bleef de thuisploeg goed onder druk zetten.

De aanvallende insteek van Hovocubo zorgde er ook voor dat er veel ruimte was voor Drachtster Boys om zelf tot een aanval te komen. Lotte Donath en Marian Meijer wisten de bal te onderscheppen en schoten hem vervolgens eenvoudig in het lege doel. Zo werd het 1-4 en 1-5.

Tamira van Heerwaarden maakte nog de 2-5 in de rebound na een vrije trap. Hovocubo leek ook nog de 3-5 te maken, maar de uitstekend keepende Anna Reitsma redde 20 seconden voor tijd knap op de 10-meterbal van Benthe Huijsman.

Aan de andere kant was Drachtster Boys wel effectief en schoot Rianne Mulder in de slotseconden op aangeven van Marian Meijer de eindstand 2-6 op het scorebord. Met deze uitslag is Drachtster Boys zeker van de derde plek en verlengt het hiermee het seizoen met een plek bij de play-offs in de strijd om het landskampioenschap.

Komende vrijdag mag Drachtster Boys de eerste wedstrijd in eigen huis spelen tegen de nummer 2 FC Gelre.