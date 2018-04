Voetballers Gorredijk te sterk voor Steenwijker Boys

Vanaf het eerste fluitsignaal greep Gorredijk Steenwijker Boys bij de strot. In de derde minuut werd een voorzet van de linkerkant door Bas van Veen in het doel gewerkt.

In de 11e minuut belandde een vrije trap van Jesmer Schots via Mart van der Tuin op de lat. De rebound kon door Bas van Veen net niet worden binnengetikt. In de 13e minuut ging een lob van Jelmer Posthumus net over.

In deze fase van de wedstrijd was de defensie van Steenwijker Boys een gatenkaas. In de 24e minuut was een afstandschot van Jelmer Posthumus de defensie en de keeper te machtig: 2-0.

Steenwijker Boys kon daar maar weinig tegenover stellen. Net als in de thuiswedstrijd hanteerde het veelal de lange bal om de voorwaartsen te bereiken. De defensie van Gorredijk stond als een huis deze middag. Vlak voor rust knalt Jesmer de Vries de bal nog een keer op de lat.

In de tweede helft ging Gorredijk door waar het mee begonnen was. De ploeg nam gelijk weer het initiatief en in de 49e minuut werd een aanval over de linkerkant door Mart van der Tuin succesvol afgerond: 3-0.

Op het eind van de wedstrijd konden de handen van het publiek nog even op elkaar toen aanvoeder Bergsma een prima pass in huis had richting Mart van der Tuin die zijn tweede goal deze middag mocht noteren: 4-0.

Steenwijker Boys mocht de eretreffer nog maken vanuit een penalty na een overtreding van Jesmer Schots. Meer zat er voor de gasten niet in. Gorredijk kon zodoende 3 punten bijschrijven.

Volgende week speelt Gorredijk opnieuw een thuiswedstrijd, dan tegen de ploeg uit Wijster.