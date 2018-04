Bianca Osinga Samenwerkingscoach geeft maandag 16 april om 19.30 uur in De Opmaat een workshop over ‘Stress in je gezin, hoe krijg je het weer gezellig?’

Bianca Osinga Samenwerkingscoach brengt het gesprek weer op gang over stress in het gezin.

Als ouder wil je maar één ding: dat je kind gelukkig is. Hoe naar is het dan als je merkt dat er iets aan schort. Dat je zoon niet lekker is zijn vel zit, dat je je dochter ziet worstelen met zichzelf. Of je ervaart strubbelingen in je gezin. Als ouder heb je soms geen idee meer wat je ermee aan moet of hoe je verandering in de situatie kunt krijgen.

Dat is een goed moment om contact op te nemen met de samenwerkingscoach. Het lijkt soms alsof er één gezinslid is die de problemen veroorzaakt. Ik ga uit van de oplossing, en die ligt altijd bij het hele gezin. Want als gezin moet je samen weer verder. Daarom ben ik gezinscoach. Het helpt in die situaties als erover gepraat kan worden met een onafhankelijke derde. Iemand die een luisterend oor biedt en het gesprek op gang brengt.

Ik help in eerste instantie gezinnen. Ook welkom zijn volwassenen met een hobbel in de familierelatie: zussen en/of broers onderling of volwassen kinderen in relatie tot hun (schoon)ouders, enzovoort.

Maak kennis met de werkwijze van gezinscoach Bianca Osinga. Maandag 16 april (19.30 uur) is er een gratis workshop ‘Stress in je gezin, hoe krijg je het weer gezellig?’ Met tips, een basis voor zelfvertrouwen en interessante inkijkjes. De workshop wordt gehouden in gebouw De Opmaat, Wetterwille 2 in Gorredijk. Meld je aan via samenwerkingscoach.nl of bel Bianca 06 – 23 22 23 08