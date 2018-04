Muziekverenigingen vermaken publiek met aangenaam koffieconcert

De fanfare O.K.K. is druk bezig met de voorbereidingen van het grote jubileumconcert op 21 april. De vereniging bestaat dan tachtig jaar en dat wordt gevierd met het uitvoeren van filmmelodieën uit onder andere “Pocahontas” en “Pirates of the Caribbian”. Het publiek kreeg zondag alvast een voorproefje.

Leidster Sijke de Jong maakte met haar Volksdansgroep “Fleurich yn ’t Rûn!” een muzikale dansreis door verschillende Europese landen. Het publiek werd begroet met “De Daalse Rij” uit België, gevolgd door de Zweedse “Wals Mignon”. Wervelend was de afsluiting van deze bijdrage met het bekende “Viva España” waar een Finse choreograaf een dans op geschreven had.

Het programma werd afgesloten met een optreden van het gemengd koor “Nim it sa ’t is” onder leiding Marcia van Eldik. Zaterdag had het koor nog gezongen op het concours van de Friese Bond in Joure waar het de tweede prijs behaalde.

De concoursnummers “Stay with me till the morning” en “When I’m sixty-four” maakten mede door de begeleiding van pianiste Geke Boerrigter een goede indruk. Met het gezamenlijk zingen van “Happy together” werd dit concert afgesloten.