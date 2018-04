Leerlingen Liudger runnen eigen pop-up museum

Lisanne Nicolai en Laura Lenes, eerstejaars leerlingen van CSG Liudger locatie Burgum, wandelen als trotse museumdirectrices door hun school in het Friese Burgum. In de verschillende museumzalen komt het verleden in contact met het heden.

,,Onze klas wil laten zien waar we vandaan komen en waar we nu zijn”, vertelt Lisanne. ,,Dat begint al heel groot”, vult Laura haar aan. ,,We kijken naar boven, naar het heelal en de plek van de aarde daarin. We komen dan stapje voor stapje dichter bij het hier en nu, via fossielen, de natuur en de geschiedenis van ons dorp en de omgeving.”

De meiden willen benadrukken dat het niet een zwaar en moeilijk museum wordt. Het moet vooral leuk en leerzaam zijn. Zo heeft hun klas een ruimte ingericht met sport en speelgoed, een expositie met kleding en kostuums en heeft het museum een eigen filmhuis.

Het pop-up-museum is onderdeel van het programma van de Nationale Museumweek. De organisatie stimuleert de samenwerking tussen scholen en musea in Nederland zodat pronkstukken uit de museumcollecties op een originele manier onder de aandacht worden gebracht. De leerlingen van CSG Liudger Burgum hebben de vrije hand gekregen in de inrichting van hun museum.

Het pop-up museum is vanaf vandaag tot en met vrijdag 13 april te bezoeken van 10.00 tot 11.30 en van 14.30 tot 16.00 uur. De leerlingen geven zelf de rondleidingen.