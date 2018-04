Jelle Betten zwemt limiet voor de Europese Jeugd Kampioenschappen

Jelle Betten deed afgelopen weekend mee aan de Swim Cup in Den Haag. Hij zwom onder het limiet voor de Europese Jeugd Kampioenschappen zwemmen, die van 4 tot en met 8 juli plaatsvinden in Helsinki.

Op de 100 meter rugslag zwom hij 56.44, de limiet is 56.59. Met deze tijd was hij tevens de snelste Nederlander. Daarmee zette hij een betere prestatie neer dan vorige maand in Edinburgh. Toen slaagde hij er niet in om onder de limiet te zwemmen.

Komend weekend vindt de Swim Cup Eindhoven plaats. Dit is het laatste kwalificatiemoment voor de Europese Jeugd Kampioenschappen.

Jelle Betten was in 2014 sporttalent van de gemeente Smallingerland, en ging in 2015 naar het Europese Jeugd Olympische Festival in Tbilisi (Georgië).