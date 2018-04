Duo SV Donkerbroek vierde op WK Acrogym

Op de Wereldkampioenschappen Acrogym in Antwerpen werd in de finale een vierde plaats behaald door het Jeugd damespaar Robin Hooijenga en Anna Koster. Tot aan de laatste oefening bleef het spannend in de categorie damesparen tot en met 16 jaar, maar uiteindelijk misten de dames het podium op een haar na.

De zestienjarige Robin uit Oudega en de tienjarige Anna uit Donkerbroek vormen sinds september 2016 samen een team bij topsportstichting Acro Academy als combinatieteam met SV Donkerbroek, en komen uit in de jongste leeftijdscategorie van het WK.

In een groot deelnemersveld dat gedomineerd wordt door toplanden als Rusland, Groot Brittanië, Israël en Portugal is Nederland als acrogym-land in opmars. De afgelopen vier WK's is het niet gelukt een Nederlands damespaar Jeugd in de finale te krijgen, en nu bereikten Robin en Anna zelfs bijna het podium.

Dat Nederland goed aan de weg timmert bewijst ook het Mixpaar Marten-Lin Visser en Tess Offringa. Ook zij vormen een combi-team Acro Academy/SV Donkerbroek, en ook zij wisten zich te plaatsen voor de WK-finale van hun categorie. Marten-Lin uit Boornbergum mag zich met zijn partner Tess uit Bakkeveen na drie schitterende oefeningen achtste van de wereld noemen.

Trio Myrthe Tognini, Nova Hotman en Arjenne Steenbergen (combiteam Acro Academy / FC Meppel) zetten op dit WK ook prachtige oefeningen neer in de categorie damesgroepen, maar helaas mag per categorie slechts één team per land naar de finale en werd dit een ander Nederlands trio.

Ondanks mooie prestaties mochten zij dus helaas niet aan de finale deelnemen maar met een keurige twaalfde plaats in groot deelnemersveld bewijzen zij ook in de top thuis te horen.

De Wereldkampioenschappen worden van 4 tot 15 april gehouden in Antwerpen. De teams uit de jongste leeftijdscategorie - Jeugd tot 16 jaar - hebben met deze finales hun WK afgerond.

Deze week is het de beurt aan de Junioren teams. Hieraan doet het damespaar Amber Bosma en Lian Boersma mee, dat zich met prachtige scores namens Nederland gekwalificeerd heeft. Eind volgende week komen dan de senioren nog op de wedstrijdvloer.