Oorlogsmonumenten Opeinde en Gorredijk genomineerd voor Compliment

De Oorlogsmonumenten in Opeinde voor de omgekomen piloten en het monument in Gorredijk voor de vermoorde onderwijzer Jan Eisenga zijn genomineerd voor het Compliment.

Op 24 april reiken de provincie Fryslân en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, in samenwerking met Stichting Erfgoed & Publiek, het Compliment voor een oorlogsmonument uit. Een jury onder voorzitterschap van commissaris van de Koning Brok heeft de vijf genomineerden voor deze aanmoedigingsprijs bekend gemaakt. De genomineerden zijn het Oorlogsmonument in Opeinde, het Monument voor Jan Eisenga in Gorredijk, het Vredesmonument in Elahuizen, het Monumentenplein in Kornwerderzand en het Grafmonument voor Richard Jung in Sint Johannesga.

De provincie Fryslân telt meer dan 300 oorlogsmonumenten die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog en/of oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. De jury heeft de inzendingen beoordeeld op een aantal punten, waaronder de wijze waarop het monument ‘levend’ gehouden wordt. Ook is gekeken naar de manier waarop het beheer en het behoud van het monument georganiseerd is voor nu en de toekomst. Omrop Fryslân maakt korte videoportretten van de vijf genomineerden, die tussen 16 en 20 april worden uitgezonden.

Uitreiking

Het Compliment voor een oorlogsmonument wordt op 24 april uitgereikt in het gemeentehuis van de gemeente Opsterland in Beetsterzwaag. De winnaar ontvangt een sculptuur en 1.000 euro ter ondersteuning van de activiteiten. De sculptuur 'Fragment’ is speciaal voor deze gelegenheid ontworpen door de beeldend kunstenaar Alie Popkema en symboliseert Verstilling en Herdenken.

Nationale Viering Bevrijding

De provincie Fryslân is in 2018 gastprovincie van de Nationale Viering Bevrijding. De provincie organiseert in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de gemeente Leeuwarden en Stichting Befrijdingsfestival Fryslân een afwisselend programma rondom de 5 mei-lezing door Stine Jensen. In aanloop naar dit evenement vinden meerdere activiteiten plaats, waaronder Compliment voor een oorlogsmonument.