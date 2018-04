Dames Penta winnen lastige uitwedstrijd

De dames van Jahn II staan op de vierde plaats op de ranglijst, maar wonnen eerder dit seizoen al van Green Lions (gedeeld eerste met Penta) en van Sietsema Highlanders (de nummer drie). Penta was dus gewaarschuwd.

De Drachtsers begonnen geconcentreerd aan de wedstrijd, maar ook Jahn II begon sterk. Tot 12-12 eind eerste kwart hielden de teams elkaar in evenwicht. In het tweede kwart eisten Marie Bruinsma en Ilonka een hoofdrol op door regelmatig van afstand te scoren, en kon Penta gaan rusten met een 18-24 voorsprong.

Het gemis van Willeke Veenstra en Esther van der Sluis werd goed op gevangen door gelegenheidscenters Mannie Oostra en Jeltsje Veenstra, en Mirjam Posthuma toonde zich weer sterk in de rebound.

In het derde kwart liep Penta uit naar een ruime 23-32 voorsprong. Penta verzuimde echter om door te drukken, verloor de concentratie in de verdediging en gaf daarmee Jahn II de kans om terug te komen in de wedstrijd. Bij 34-38 in het vierde kwart scoorde Jahn een driepunter, waardoor het verschil werd teruggebracht tot slechts 1 punt. Slechts 15 seconden later liet Jeltsje Veenstra namens Penta echter ook een driepunter bijtekenen. Vervolgens scoorde Jeltsje nog een 2 punter en verzilverde moeder Ypie een vrije worp, waarmee de eindstand op 37-44 werd bepaald.

De dames van Penta behouden daarmee hun gedeelde eerst plaats op de ranglijst, naast Green Lions uit Harlingen. Bij gelijkblijvende stand zal Green Lions echter kampioen worden, op basis van onderling resultaat. Om kampioen te worden zal Penta volgende week haar laatste wedstrijd, thuis tegen Groene Uilen moeten winnen én zal Green Lions moeten verliezen van Sietsema Highlanders.