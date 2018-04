Tweede zonnedak van Energiecoöperatie Mei-inoar Grien

De afgelopen maanden is er door verschillende partijen hard gewerkt om het tweede zonnedak in Ferwerderadiel klaar te maken voor MienskipEnergie.

In november 2017 is in Wânswert het eerste zonnedak geopend en nu al wordt het tweede dak in Jislum klaar gemaakt.

De familie Tacoma uit Jislum gaat in samenwerking met energiecoöperatie Mei-inoar Grien 225 zonnepanelen op het dak leggen.

Intussen hebben al een aantal inwoners van Jislum en omgeving zich aangemeld voor zoncertificaten. Hierbij staat 1 zoncertificaat gelijk aan een zonnepaneel van 250 Wattpiek. Als eigenaar van een zoncertificaat krijgt iemand 15 jaar lang de opbrengst van dit zonnepaneel toegewezen.

Er zijn intussen 120 certificaten verkocht en de verwachting is dat er binnenkort gestart kan worden met het leggen van 225 panelen op het dak van de familie Tacoma.

Inwoners binnen de postcoderoos die niet zonnepanelen op het eigen dak kunnen of willen plaatsen maar wel zoncertificaten willen kopen kunnen contact opnemen met mei.inoargrien@gmail.com

Kijk voor meer informatie op www.mei-inoargrien.nl

Op woensdag 16 mei 2018 om 20.00 uur is er in Doarpshûs De Fjouwer Flieterpsterdyk 21 in Reitsum een informatieavond over het project.