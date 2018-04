Spelende kinderen Hoofdweg Damwâld nemen bezit van hun autovrije straat

DAMWALD

Vanwege de werkzaamheden aan het kruispunt aan de Hoofdweg-Doniawei-Foarwei in Damwâld is er momenteel geen tot zeer weinig autoverkeer op de Hoofdweg Noord, tussen het Winkelcentrum en De Kruisweg. De kinderen die aan deze weg wonen nemen het er van. Er wordt druk gespeeld op straat, iets wat de kinderen nog nooit eerder in hun straat hebben kunnen meemaken vanwege druk autoverkeer. Nanne Nicolai verzamelde de kinderen om hen samen op de foto te zetten, zodat zij later een leuke foto hebben ter herinnering aan de autovrije weken in hun straat.