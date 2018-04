Bouw indoorspeelparadijs Landal Esonstad bereikt hoogste punt

In het vrijstaande speelparadijs – met een grootte van zo'n 900 m2 – worden verschillende speelzones gerealiseerd waarin de thema's water, haven en nautiek centraal staan. Het nieuwe vrijstaande speelparadijs opent 1 augustus de deuren.

Milou Buisman, parkmanager van Landal Esonstad: ,,Landal Esonstad is de afgelopen jaren sterk gegroeid, zowel in bezetting als gastwaardering. Wij willen blijven verrassen en investeren continu om ervoor te zorgen dat onze gasten een onvergetelijk verblijf hebben. Met het nieuwe indoorspeelparadijs creëren we een bijzondere attractie die het hele jaar door – weer of geen weer – extra bezoekers zal trekken en waarvan ook de regio zal profiteren.”

In de verschillende speelzones met actieve speeltoestellen en stoere uitdagingen. Speciaal voor de ouders komt er ook een ruime horecagelegenheid met kleine kaart. De allerkleinsten kunnen zich vermaken in, op en rond de dijk waar zij op verschillende manieren kunnen kruipen, klauteren en glijden. Voor de kinderen in de leeftijdscategorie 3-6 jaar biedt de grote softplay structuur met ballenbak veel vermaak. Kinderen van 6-12 jaar kunnen spelen op de trampolines, de grote familieglijbaan, de power tower, de wiebelladder, de legohoek of in een van de grote speelstructuren. Voor de oudste kinderen wordt een extra verdieping gecreëerd – alleen klimmend bereikbaar via een netverbinding vanaf de Maritieme toren – met een footpool pannaveld, ronde tafeltennistafel en relaxhoek.