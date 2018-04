Meer dan terechte overwinning Oostergo tegen Ropta Boys

De intenties van beide elftallen waren vanaf het eerste moment duidelijk, veel strijd en snel de voorwaartsen zoeken. Toch had Oostergo een licht overwicht deze eerste helft en wist dat om te zetten in een doelpunt. Een vrije trap van de goed spelende Dirk Jan Schreiber belandde in eerste instantie in de muur, maar de afgeslagen bal kwam voor de voeten van spits Lars de Jong, oog in oog met de keeper scoorde Lars feilloos in de rechterhoek. Aan het juichen van de spelers kun je zien dat de mannen van Haijema/Miedema in een flow zitten de afgelopen weken.

Oostergo speelde veelvuldig over de flanken en wist met name Lieuwe Sijtsma goed te vinden. Met zijn snelheid is hij een plaag voor iedere achterhoede. In de 28ste minuut was hij wederom zijn directe tegenstander te snel af en ging richting zestienmetergebied. Hier werd hij onderuit gehaald en mocht Herman Sprik aanleggen voor de penalty. Deze werd in eerste instantie gekeerd door de te snel bewegende keeper van Ropta Boys, waardoor dhr. Vonk vond dat deze nogmaals moest worden genomen. Deze buitenkans liet de ervaren Herman Sprik zich niet ontnemen en schoot onberispelijk de bal tegen de touwen. Een 2-0 voorsprong in de derby binnen een halfuur, was van tevoren stiekem gehoopt, en het werd realiteit. Na weer een vlotte combinatie, dit keer door het midden, kwam de bal voor de voeten van Dirk Jan Schreiber. Ook hij werd onderuit gehaald in de zestienmeter en hierdoor kreeg Herman Sprik andermaal de kans om zijn aantal doelpunten in deze wedstrijd te verdubbelen. Hij faalde niet en er prijkte een 3-0 voorsprong op het scorebord. Na 45 minuten een riante voorsprong voor V.V. Oostergo en het vele publiek had veel na te praten tijdens de rust.

B-junior Marten Wouda verving na de thee de geblesseerde Lieuwe Sijtsma. Lieuwe was in de eerste helft na een rush aan de rechterkant, lelijk ten val gekomen en na een bezoek bij de dokterswacht bleek dat de schouder uit de kom was geweest en dat Lieuwe de komende 4 weken vanaf de kant moet toekijken.

Voor Oostergo was het zaak om de eerste 20 minuten van de tweede helft te overleven, maar de verwachte stormrun van de mannen uit Oosternijkerk bleef uit. Oostergo temporiseerde de wedstrijd goed en de solide achterhoede van Oostergo die al 450 minuten zonder tegendoelpunt speelt, had weinig moeite deze avond met de spitsen van de groen-gele brigade.

De laatste 20 minuten bracht trainer Klaas Haijema de A-junioren Jelle de Boer en Andele Veltman in. Samen met A-junior Arjen Raap en B-junior Marten Wouda ligt er nog een mooie toekomst voor Oostergo in het verschiet. In de 80ste minuut werd er een vrije trap toegekend, Halbe Mossel koos voor de korte hoek, maar raakte helaas de paal. Ropta Boys kreeg 1 kans, doordat Jelmer Hoekstra de bal niet goed inschatte, maar de spitsen van Ropta Boys hadden deze avond het vizier niet op scherp.

Na 92 minuten eindigde scheidsrechter Vonk de wedstrijd en bleven de 3 punten deze avond terecht in Ee. Oostergo staat bovenaan in de 2 periode en speelt komende zaterdag in Harkema tegen Harkema Opeinde.