Kennedymars in Groningen

De Stichting 40Mijl, bekend van de Midzomernachtwandeling, houdt op 26 mei de meest noordelijke Kennedymars in Nederland. Deze wandeltocht van 80 kilometer is een uitbreiding op de Lauwersmeermars, die dit jaar terug is van weggeweest. Een tocht voor de fanatieke wandelaars, want 80 kilometer binnen 20 uur lopen is niet niks. Dat vond de Amerikaanse president J.F. Kennedy tenminste toen hij de mars in het leven riep als maatstaf voor de conditie van de Amerikaanse militairen van toen. In Nederland worden jaarlijks meerdere Kennedymarsen georganiseerd, maar in Groningen is dit de enige. De Kennedymars trekt veel landelijke deelnemers en is daardoor een mooie toevoeging op de bestaande evenementen om het Nationaal Park Lauwersmeer op de kaart te zetten. Een afwisselende route door Groningen en Friesland, startend in het vissersdorpje Zoutkamp.

Daarnaast organiseert de stichting op 23 juni de 40Mijl Midzomernachtwandeling, ook een bijzonder evenement door het Dark Sky Park Lauwersmeer. Geïnteresseerd in de verschillende tochten? Informatie en aanmelding is te vinden via de website www.40mijl.nl .