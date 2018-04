Friese jongeren aan het woord in de Tweede Kamer

Deelnemende jongeren uit provincie Friesland zijn afkomstig uit: Dokkum, Drachten, Driezum, Schiermonnikoog, Sint Jacobiparochie en Stiens.

Het Nationaal Jeugddebat geeft ook dit jaar jongeren uit alle provincies van Nederland een stem, zodat zij met beleidsmakers kunnen bespreken wat voor hen belangrijk is. Verschillende onderwerpen komen aan bod, van het debatteren over “aanpak kindermishandeling” met minister De Jonge tot “drugsgebruik onder jongeren” met Kamerleden Raemakers (D66) en Westerveld (GroenLinks).

Daarnaast zal er gedebatteerd worden over het thema “discriminatie op de arbeidsmarkt” met staatssecretaris Van Ark, het thema “natuur- en klimaatveranderingen” komt aan bod bij Speciaal Gezant Klimaat, Marcel Beukeboom en de dag wordt afgesloten met een debat over “studiestress” met Margrite Kalverboer, De Kinderombudsman.

Jonge energie

Het besmettelijke optimisme, de stuiterende energie en het denken in kansen van jongeren is voor de politici die deelnemen aan het Nationaal Jeugddebat altijd weer overrompelend. Het kan dus zomaar zijn dat zij overgaan tot verregaande toezeggingen, wat in het verleden ook regelmatig is gebeurd.

Voorbereidingen

Aan het Nationaal Jeugddebat gingen al vele debatten vooraf; in het najaar van 2017 vonden de Provinciale Jeugddebatten plaats, voorrondes waar uiteindelijk de nationale debaters uit voortkwamen. Deze debaters komen uit alle provincies, van verschillende schooltypes en zijn van allerlei leeftijden en culturen. Zo zijn zij een representatieve afspiegeling van de Nederlandse jeugd. De jongeren droegen zelf de thema’s aan waarover ze wilden debatteren en kregen op verschillende trainingsmomenten debatskills aangeleerd.

In de politiek wordt veel beslist voor jongeren, daarom is het belangrijk dat jongeren kunnen meepraten over wat volgens hen belangrijk is. Het Nationaal Jeugddebat betrekt jongeren bij de politiek en hun frisse ideeën komen via dit project terecht in de Nederlandse politiek.