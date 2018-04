Doelpuntenrecord Ternaard tegen ZEC: 16-0

Nog nooit eerder in de clubhistorie heeft voetbalvereniging Ternaard met 16–0 gewonnen. Gezegd moet worden dat ZEC de ploeg uit Zandeweer zeer gehavend naar Ternaard toe was gekomen, want het miste liefst 7 basisspelers. Na het teleurstellend gelijk spel van afgelopen zaterdagmiddag in de derby tegen Holwerd, 2–2, was Ternaard dinsdagavond gebrand bij een overwinning op ZEC, en met in gedachten al bij de wedstrijd van a.s. Zaterdagmiddag als de kraker wordt gespeeld tussen Ternaard en Rood Zwart Baflo in Baflo, wou trainer Kootstra dinsdagavond een gemotiveerd en scherp Ternaard zien spelen.

Trainer Kootstra kon ook vanavond nog niet beschikken over laatste man Roel Hoekstra en begon op de bank met David de Vries, Sipma en Arnold Kingma. Onder ideale weersomstandigheden was het om 20.00 uur scheidsrechter Adema die voor het begin van de eerste helft floot en ZEC mocht aftrappen maar gelijk de bal al moest inleveren aan de voorwaartsen van Ternaard waarbij Jacob van der Veen in de 2e min. de bal scherp voor bracht vanaf de linkerkant en een speler van ZEC ongelukkigerwijs de bal pardoes achter zijn eigen keeper schoot en zo Ternaard op 1–0 bracht. Ternaard zette ZEC gelijk hierna vast op eigen helft en in de 7e min. was het Simon van der Weg die uit een mooie aanval de 2–0 inschoot. Zo kon Ternaard naar harte lust combineren en werd het in de 14e min. uit een hoekschop genomen op links door Jitze de Beer door Gosse Reinder Kingma 3–0. Ternaard was heer en meester en uit een mooie aanval was het in de 19e min. Simon van der Weg die Remko van der Kooi weg stuurde die daarna de bal voorbij de uitgelopen keeper van ZEC speelde op Gosse Reinder Kingma die simpel de bal in het lege doel schoot en zo Ternaard op 4–0 bracht. In de 21e min. was het de opkomende Jan Pieter Prins die met een prachtig afstandsschot de 5–0 noteerde. Zo kon ZEC alleen maar tegenhouden en na 25 min. voetbal eerste helft had keeper Anne Hellinga nog geen enkele bal gehad. Zo werd het in de 27e min zelfs al 6–0 door Remko van der Kooi uit een mooie aanval die begon bij Jan Pieter Prins. Helaas raakte Remko van der Kooi in de 30e min. geblesseerd aan zijn enkel en werd gewisseld waarna David de Vries voor hem in het veld kwam. Net koud in het veld, of David de Vries ging in de 33e min. op volle snelheid over links door waarna hij bij de achterlijn de bal prima voor bracht op de inkomende Gosse Reinder die de 7–0 liet aantekenen. In de 35e min. was het opnieuw Gosse Reinder Kingma die ook de 8–0 mocht inschieten. Zo werd het zo langzamerhand een schiettent in Ternaard dat ZEC alle hoeken van het veld liet zien. In de 43e min. was het Jan Pieter Prins die zich prima vrij speelde en daarna de bal voor bracht op de vrijstaande Gosse Reinder Kingma die simpel de 9–0 inschoot waarna Gosse Reinder op slag van rust ook nog de 10–0 maakte en tevens zijn 6e doelpunt voor rust.

Na rust geen wijzigingen bij Ternaard dat gelijk ZEC weer vast zette op eigen helft. Toch stokte het even na rust met de doelpunten machine van Ternaard, maar was het in de 57e min. als de 11–0 werd ingeschoten door Danny Post uit een voorzet van Gosse Reinder. In de 59e min. werd het door Jan Pieter Prins al 12–0 waarna trainer Kootstra Nutte Cuperus naar de kant haalde en goodold Jurjen Sipma voor hem in het veld bracht. Zo werd het in de 65e min. door Jitze de Beer 13–0 en in de 68e min. door Danny Post 14–0. In de 74e min. wisselde trainer Kootstra Teake Jan Keegstra en bracht hij Arnold Kingma voor hem in het veld. In de 76e min. werd het uit een mooie aanval van Ternaard door Jacob van der Veen 15–0 en in de slotfase ook nog eens 16–0 door Gosse Reinder Kingma die totaal 7 doelpunten maakte in deze wedstrijd dat nooit echt een wedstrijd was geweest en helaas aan het einde nog wat onvriendelijk werd door enkele spelers van ZEC tegen scheidsrechter Adema die 3 maal geel trok van waarvan de tweede gele kaart voor een ZEC speler na de wedstrijd, met rood werd bestraft voor de ZEC speler.