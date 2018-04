„It Weromkommen” na afloop dodenherdenking

Na afloop van de dodenherdenking bij het monument, vindt in MFC Het Spectrum in Burdaard een eenakter over de oorlog plaats. Het stuk is een samenwerking van het Dorpsbelang Burdaard/Jislum e.o, MFC Het Spectrum, Op, mar net út ‘e hichte en Losse Fearen. De toegang is gratis. Na afloop is er tijd om na te praten in de foyer. Het is een aangrijpend stuk dat de (psychologische) gevolgen van oorlog op pijnlijke wijze blootlegt.

Over het stuk

Sylvia, haar ex-schoonmoeder en Hans wachten na de Tweede Wereldoorlog op de thuiskomst van Erik. Hans zat samen met Erik in het kamp en overleefde de oorlog. Wat maakt Erik’s moeder zo afhankelijk van Sylvia en Hans? Wat is er eigenlijk tussen Sylvia en Hans? En wie is die meneer die halverwege op het toneel verschijnt? Wat was zijn rol in het kamp en wat weet hij van de waarheid? Wat is überhaupt de waarheid?

Het stuk wordt gespeeld op vrijdag 4 mei om 21.00 uur in MFC Het Spectrum in Burdaard. De entree is gratis. De taal die gesproken wordt tijdens het stuk is Frysk.