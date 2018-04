Twee gewonden na botsing bushokje

Op de Rijp nabij Ferwert is vanmiddag rond kwart over vijf een motor in botsing gekomen met een auto. De motor schoot vervolgens door tegen een bushokje aan.

De brandweer was al in de buurt in verband met een andere melding en werd naar het ongeval gestuurd. Ook twee ambulances zijn ter plaatse gekomen en behandelden de twee opzittenden van de motor. De brandweer heeft het ongeval afgeschermd.

De bestuurder van het betrokken busje is wel erg geschrokken, maar niet gewond geraakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. De verkeersongevallen analyse van de politie heeft het ongeval in kaart gebracht en onderzoekt de toedracht.

Beide gewonden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden overgebracht.