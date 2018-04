Kleuters van de Twine bezoeken kas van Keegstra

De kinderen werken op school over de lente en de bloemenwinkel. In de kas konden ze zien hoe de bloemen en planten werden gekweekt. Voor de kinderen was het bijzonder om te ervaren dat het binnen in de kas kon regenen en hoe aarde machinaal in een potje werd gedaan. De kinderen mochten de potjes van de lopende band halen en in de houder zetten. Na afloop kregen de kinderen allemaal een mooi ingepakt potje met viooltjes mee naar huis.