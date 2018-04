Friese Poort en Dockinga College werken samen aan ondernemerschap

Momenteel zijn de groepen druk bezig met het aan de man brengen van hun producten. Sommigen producten zijn door de leerlingen zelf gemaakt: een groep timmerde in hun vrije tijd bijna vijftig vogelhuisjes in elkaar.

Deze week komt de verkoop tot een hoogtepunt tijdens de Eventweek in de outletwinkel. Leerlingen presenteren hier hun producten en hebben familie, vrienden en bekenden opgeroepen langs te komen. Van dhr. Groenevelt van ROC Friese Poort hebben de leerlingen vorige week de laatste tips en trucs ontvangen om uiteindelijk zoveel mogelijk producten te verkopen. Een eerdere les over het “verkopen van een idee” viel eveneens in goede aarde en kan nu optimaal worden ingezet. Uiteraard is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen of één van de vele aangeboden producten te kopen. In de binnenstad zijn ook ludieke acties opgezet om een breed publiek te trekken. Zo worden er tulpen uitgedeeld ter promotie van de bloemen die in de outletwinkel verkrijgbaar zijn.

Outlet Dokkum werkt standaard samen met 25 ondernemers om steeds een aantrekkelijk assortiment aan de klant te kunnen garanderen. Daar komen deze week vijftien mini-ondernemingen van het Dockinga VMBO-GT bij. Samen goed voor 700 m2 winkelplezier. De actieweek duurt nog tot en met vrijdag 20 april.