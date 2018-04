DansStudio Dokkum wint nationale titel

Zondag streden de Productiegroepen van DansStudio Dokkum in Amersfoort op het NK Dance Stars. Een aantal weken geleden hadden beide groepen in Nieuwegein al succes geboekt tijdens de voorrondes. Productieklas Young werd toen zesde en de oudste Productieklas werd tweede.

In de hoogste categorie 'Teams O18 Advanced' was het de beurt aan de Productiegroep om hun goede prestatie van de vorige keer te evenaren. Het ging nagenoeg perfect... De jury was erg enthousiast over de prachtige choreografie van Joyce en dat resulteerde dan ook in de nationale titel NK Dance Stars.

Hiervoor was het de beurt aan de Productieklas Young in de categorie 'Teams U18 Novice'. Dit is de categorie tussen 'Beginner' en 'Advanced'. Ze lieten wederom de dans 'L'Oiseau' zien, een dans geïnspireerd op de vogeltrek. Het ging nog beter dan de vorige keer. Dat vond de jury ook, want zij waren enthousiast over de prestatie ten opzichte van de vorige keer. Uiteindelijk werd een vijfde plaats behaald.