Stroomstoring in Dokkum opgelost

De stroomstoring die maandagmiddag rond 14:00 uur begon in de Dokkumer wijk Hoedemakerspolder is opgelost. Liander is tot 20:00 uur bezig geweest met de reparatie van de vier kapotte stroomkabels.

De storing was ontstaan toen een bedrijf bezig was met graafwerkzaamheden aan de Gosling Posthumastraat in de stad. Zij raakten tijdens het graven vier stroomkabels en zeven kabels van KPN. Alle stroomkabels waren rond 20:00 uur weer gerepareerd door medewerkers van Liander. KPN zal morgen naar Dokkum komen om de kabels te repareren. Dit zal nog enige tijd in beslag nemen.

Klanten van KPN kunnen last hebben van geen telefonie, geen internet en geen interactieve televisie. In een grote kabel zitten tussen de 700 en 1000 kleine kabeltjes, die allemaal kapot gegaan zijn. Wanneer alle KPN-klanten in Dokkum weer voorzien zijn van telefonie, internet en interactieve tv is nog onbekend.