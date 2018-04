Rondleiding van IVN-leden langs natuur en cultuur

Zaterdag werd er door afdeling Grootegast van de IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) een natuur- en cultuurrondje gemaakt door Noordoost Friesland. Er werd gestart in Moddergat en via Ternaard eindigde men in Feanwâlden bij de Schierstins.

Onder leiding van gids Teije Jacobi werden de leden door Noordoost Friesland geleid. In Ternaard werd een bezoek gebracht aan de algemene begraafplaats rondom de Grutte Tsjerke. Hier bloeit in april de Bostulp (Wylde tulp). De Bostulp behoort tot de stinzenflora. Dat zijn planten die namelijk in tuinen bij stinzen of states, of plekken waar deze adellijke huizen ooit hebben gestaan, groeien. De tulpen groeien ook in kloostertuinen, kerkhoven, pastorieën, oude boerderijen en schaduwrijke plekken. Op het grasveld voor het kerkhof bloeit in het vroege voorjaar ook de Winterakoniet (Ayttablomke) en Sneeuwklok. Op dit moment bloeien de Vingerhelmbloem (Helmblom) en het Maarts viooltje. Daarnaast bloeit in de periode juni tot en met augustus de Kraailook (Allium) op de begraafplaats.

Na de rondleiding over de begraafplaats werd de kerk nog bekeken, de aanwezigen complimenteerden het interieur en het uiterlijk van de uit 1600 stammende kerk. Vooral het orgel, de wapenschilden en het preekgestoelte hadden de aandacht van de aanwezigen. Na deze rondleiding werd er koers gezet naar Holwerd en Waaxens om te eindigen in Feanwalden.