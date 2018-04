Artistieke duizendpoot bij de Noord-Friese Winkeltjesroute

Op zaterdag 28 april vindt de volgende winkeltjesroute plaats. De routekaart van de Noord-Friese Winkeltjesroute is verkrijgbaar bij de deelnemende winkels en ateliers en te downloaden via de site www.noordfriesewinkeltjesroute.nl. De start van de plattelandsroute is deze maand bij Galerie Nunique, gevestigd in een monumentale boerderij in Oosternijkerk.

Artistieke duizendpoot Neanke Akkermans laat de bezoeker graag kennismaken met diverse takken van beeldende kunst. Als afgestudeerde aan de Kunstacademie vertelt Neanke gepassioneerd over keramiek, olieverfschilderijen, speksteen beeldhouwen en mozaïek. Hoe maak je van gietklei een heel servies? Neanke kan het van A tot Z uitleggen. In de inspirerende omgeving van haar atelier geeft Neanke workshops in keramiek, objecten van mozaïek maken, schilderen en portrettekenen. Met haar schat aan kennis en kunde verzorgt ze ook opdrachten voor bedrijven en gemeentes. Denk aan muurschilderingen en inrichting van openbare ruimtes. Galerie Nunique bestaat uit een atelier, werkplaats en winkel ineen. De bezoeker kan er even een pauze inlassen voor een kopje koffie of thee en genieten van de rustgevende omgeving. www.ateliernunique.nl.

De Noord-Friese Winkeltjesroute is een samenwerkingsverband tussen veertien winkeliers en atelierhouders, allen gelegen op het platteland en in kleine dorpskernen langs de waddenzeekust van Noord-Friesland. Het betreft winkels met o.a. cadeau-artikelen, woonaccessoires, brocante en curiosa, wol, bloemen, sieraden en mode. In de open ateliers raakt de bezoeker bekend met glasmozaïek, ambachtelijk bedrukt katoen, handgevormde kaarsen, glaskunst en beeldende kunst. Tref de kunstenaar aan het werk en vraag de kunstenaar het hemd van het lijf. Verschillende locaties bieden wisselende exposities en de mogelijkheid voor workshops met vriendinnen of collega’s.

Voor het laatste nieuws en recente openingstijden is de site www.noordfriesewinkeltjesroute.nl een aanrader. Om er een perfect dagje uit van te maken kan men de routekaart en stempelkaart via de site printen en de route naar wens uitstippelen. Onderweg zijn verschillende adressen waar een koffiepauze of lunch ingelast kan worden. Mocht het niet lukken om de winkeltjesroute op de laatste zaterdag van de maand te volgen, elke donderdagmiddag zijn de winkels en ateliers ook tegelijk geopend. Bovendien houdt elke winkel er eigen winkeltijden op na.