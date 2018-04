Project Brug, Brêge, Bridge met mega selfie geopend

De tentoonstellingBrug, Brêge, Bridge, strekt zich uit over de hele provincie, zo’n 3.250 km². De afgelopen weken werden tachtig Friese bruggen voorzien van doeken met kunst gemaakt door de mienskip.

De kunstenaars van deze doeken waren zaterdag ook aanwezig bij de opening. Projectleider Froukje Hernamdt van de Friese Milieu Federatie heeft samen met dijkgraaf ir. Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân en alle andere aanwezigen de kunstexpositie geopend.

De aanwezigen vormden een ‘human bridge’ en maakten na het openen van de brug een megaselfie met het kunstwerk dat symbool staat voor de hele expositie. Op het doek onder de brug in Warten hangt namelijk een speciaal kunstwerk dat bestaat uit alle 247 inzendingendie mee deden aan de wedstrijd die de Friese Milieu Federatie voor dit project in de zomer van 2017 uitschreef. De mienskip werd toen gevraagd om een foto, kunstwerk of tekst in te sturen om van de bruggen een podium voor kunst te maken. Een vakjury selecteerde uit247 inzendingen twintig winnaars. Deze winnende afbeeldingen zijn samen met beelden van een aantal partners, waaronder Friese gemeenten, LF2018 en Wetterskip Fryslân, op de doeken onder de Friese bruggen te zien.

Het project Brug, Brêge, Bridge, krijgt na september 2018 een tweede leven, als uit een aantal doeken van de bruggen speciale tassen worden gemaakt, de zogenoemde BridgeBags. Voor het maken van deze tassen werkt het projectsamen met het Friese, jonge bedrijf Bokers, dat de tassen vervaardigt samen met een startend naaiatelier.

Meer informatie over de kunstwerken en de BridgeBags, staat op de website van het project: www.brugbregebridge.nl. De website is vanaf dit weekend te gebruiken als kaart voor de diverse bruggen in Fryslân en als achtergrond informatie voor alle mooie kunstwerken.