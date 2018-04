CD-concert STILL door Gerrit Breteler

Zaterdagavond vond in de Theaterkerk in Nes het cd-concert STILL van Gerrit Breteler en band plaats. Opnieuw was het volle bak tijdens deze tweede presentatie van Gerrit zijn nieuwste CD ‘’STILL’’.

Ruim 200 personen hebben kunnen genieten van een echt avondje uit. Wie wilde kon beginnen met een diner vooraf, welke door Jan Cooks 4 you verzorgd werd in het naastgelegen lokaal van de Theaterkerk. Alle stoelen voor dit diner waren al snel uitverkocht.

Terwijl van de laatste happen genoten werd, stroomde de kerk langzaam vol.

De gewone lampen gingen uit en de theaterlampen namen het over. Deze lampen hangen hier sinds een aantal dagen. Zo is men bezig om de kerk te voorzien van alles wat een goed theater nodig is. Lampen zijn cruciaal om een sfeervol geheel neer te zetten. Ook zijn er inmiddels voorbereidingen voor de gordijnen, deze zullen ook spoedig op hun plaats hangen.

Gerrit Breteler speelde samen met zijn pianist, gitarist en de dames van het strijkorkest ‘’Reginaforte’’.

Voor en na de pauze bracht Gerrit al zijn nummers ten gehore. Vele mensen zongen mee en genoten volop van deze man met een bijzondere stem en dialect. Het maakt voor hem niet uit of hij in het Fries, Nederlands, Bildts of Iers zingt, hij raakt steeds weer een gevoelige snaar.

Eén van haar laatste woorden op deze avond gingen over de nieuwe website die zaterdag online is gegaan: www.theaterkerknes.nl

Zaterdag 12 mei, tijdens de Lauwersmeer/Wadden-fietstocht, is er Open Huis in de Theaterkerk van 10.00-15.00 uur.