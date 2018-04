Elfstedenbedwingers ontvangen brevet van CdK Brok

Het was de eerste keer dat dhr. Brok de brevetten uitreikte. Eerder had hij zich laten vervangen door gedeputeerde Schrier. Brok gaf aan dat hij de tochten ziet als uithangbord van de 11 steden. “Als ervaren elfstedenbedwingers bent u ambassadeurs van onze provincie”, zo gaf hij aan. Verder haalde Brok de persoonlijk verhalen van de brevettisten aan.

Rekker had aandacht voor de fanatieke fietsers binnen de brevettisten. Tien van hen hebben de tocht vaker dan tien keer gefietst. Een van hen zelfs 41 keer. Yntema vertelde over de zwaarte van de wandeltocht, die door brevettisten vaak onderschat wordt. “Volgens mij ben ik de meest gevreesde persoon van dit gezelschap,” veronderstelde hij. Tot slot was het woord aan dhr. Wieling. Hij ging in op de late winter. Hij vertelde dat het ijs op sommige plekken in een paar dagen gegroeid was van 0 tot 12 centimeter. “De volgende tocht zal komen als een dief in de nacht,” zo voorspelt Wieling.