“Armste dorp van Nederland zit hier op goud”

“In 1997 is Warfstermolen uitgeroepen tot het armste dorp van Nederland, maar ze zitten hier op goud”. Al bij het verwelkomen van de eerste demonstranten bij de gaslocatie van de NAM in Warfstermolen uitte Machiel Aarten (SP Friesland) zaterdag zijn woede over een nieuwe vergunning. “Bij dit veld met 255 miljoen kuub gas gaat het hier om een bedrag van maar liefst 165 miljoen euro. De winst voor de staatskas is 66 miljoen en de mensen hier zien er niets van”.

Als spitsafbijter bij de demonstratieve bijeenkomst haalde Henk Bakker (GroenLinks), wethouder in Zuidhorn, direct uit naar de landelijke overheid. “Vorig jaar is de gaswet aangepast om de lokale overheden meer ruimte te geven, maar er wordt niet naar ons geluisterd. In onze regio zijn we helemaal klaar met gaswinning. We hebben al te lang gehoord dat er geen risico’s zijn. Het vertrouwen is er niet meer”. Bakker tipte vooral het onvoorspelbare karakter aan van de enige breuklijn tussen de gaswinputten in Grijpskerk en Pieterzijl. “De effecten van de gaswinning hierop zijn onzeker en die zijn nog nooit onderzocht”.

Klap

Met de 35ste aardbeving in 2018 de nacht ervoor in ’t Zandt heeft Groningen volgens Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) veel te vrezen. “Van een toename is al heel lang sprake. In 2016 waren er over het hele jaar gerekend dertien aardbevingen. Het wordt tijd dat we de gaswinning volledig stoppen”. Ze zei niet te begrijpen waarom de landelijke overheid aan de ene kant een definitieve stop afkondigt en tegelijkertijd een vergunning wil afgeven voor een zogeheten klein veld als Warfstermolen/Pieterzijl. “De ene hand wordt ons toegestoken en met de andere hand krijgen we een klap, een klap in het gezicht. Het is ongelooflijk triest dat wij telkens moeten vechten voor iets waarop we gewoon recht hebben: een veilig leven”. Te midden een tweehonderdtal demonstranten maakte het Gronings Statenlid Ankie Voerman (Partij voor de Dieren) gewag van een nieuwe motie in de Provinciale Staten. Blijvend verzet tegen de gaswinning is ook volgens haar noodzakelijk, omdat er in alleen al Zuidhorn sprake zou zijn van een duizendtal schademeldingen.

Crowdfunding

De actiegroep ‘Onze Klei’ kondigde bij monde van Elly Bakhuis een zienswijze tegen de vergunning aan. Hiervoor willen ze een topjurist inschakelen die ook een hoger beroepszaak kan behandelen. Spontaan meldde GroenLinks zich met een gift van 150 euro. De overkoepelende organisatie ‘Laat Fryslân niet zakken’ zegde eenzelfde bedrag toe. Steunbetuigingen kwamen er daarnaast vanaf Schiermonnikoog en vanuit Appingedam en Woerden. De crowdfunding voor het juridisch kruisen van de degens is hiermee officieel gestart.

Massameeting

De eerste demonstratieve samenkomst van Groningers en Friezen is in de optiek van Machiel Aarten een opmaat voor een breed landelijk verband. De eerste massameeting als vervolgactie is gepland op 2 juni voor de hoofdkantoren van Vermilion Energy Netherlands B.V. in Frisia in Harlingen. “We willen beide aanspreken op goed gedrag”. Op 21 april zal er op de rotonde N999 in Uithuizen door ‘Bloeiend Verzet’ uit de stad Groningen een uniek verzetsmonument worden onthuld. Met tienduizenden bloeiende bloembollen willen de actievoerders aangeven dat er in Groningen nog plaats is voor dromen. “We willen met dit monument alle helden eren die strijden tegen gaswinning en tegen schade en daarmee een groot gesprek aangaan over onze dromen voor Groningen en hoe we die waar kunnen maken”.

Geen noodzaak

Opvallend bij de bijeenkomst bleek een lange brief van oud-medewerker Gerrit Wigger van de NAM. Elly Bakhuis las hieruit zeer gedetailleerde informatie voor over onder meer de in de grond opgevoerde druk van zevenhonderd tot elfhonderd bar bij de voorgestelde frackingmethode. Documentatie hierover zou volgens Wigger in het winningsplan ontbreken, evenals een aantal soorten chemicaliȅn die bij deze methode in de grond worden gespoten. De FNP-fractie Kollumerland c.a. heeft donderdag in de gemeenteraad al aangegeven dat de hoeveelheid chemicaliȅn voor de gasput in Warfstermolen 87.259,50 kg betreft, voor de gasput in Krabbuorren 27.700 kg en voor die in Kollumerpomp 99.389 kg. Zorgen over de gevolgen van de frackingmethode voor de waterwinning werden zaterdag gedeeld door onder meer Henk Bakker, Machiel Aarten en Elly Bakhuis. Uit nieuwe informatie van de oud NAM-medewerker blijkt volgens Bakhuis dat er geen noodzaak is tot fracking over te gaan. Hij adviseerde de actiegroepen aan te dringen op een diepgaande MER-studie: een milieueffectueringsrapportage. De bijeenkomst verliep, in een koude sfeer, rustig met als toegift het Grunneger volkslied. De gaslocatie werd op gepaste afstand beveiligd door onder meer politie. Protesttekeningen, borden en vlaggen aan de hekken van onder meer de 10-jarige Rien uit Vierhuizen blijven de NAM herinneren aan de hartenkreet van de bezorgde noorderlingen.