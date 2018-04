Nieuwe tentoonstelling in Museum Dokkum

Van 14 april t/m 4 november 2018 is in Museum Dokkum de tentoonstelling ‘Wat heeft Bonifatius met Rembrandt te maken? Spraakmakende aanwinsten Museum Dokkum’ te zien.

De aanleiding voor deze expositie is de verweving van het schilderij ‘De prediking van Bonifatius’ door J.J. Collaert, dat omstreeks 1654 geschilderd is. Naast dit topstuk zijn aanwinsten, die zijn geschonken door particulieren, tentoongesteld. Het gaat om aanwinsten uit de periode 2014-2018, die (nog) geen plek hebben gekregen in de vaste opstelling.

Spraakmakende objecten hoeven niet altijd mooi of duur te zijn. Het museum verzamelt stukken die een duidelijke binding met Dokkum hebben. Zo staat in de expositie bijvoorbeeld een ‘waardeloze’ kakstoel, dat na vele jaren bij de schenker in de kelder teruggevonden werd, naast het kunsthistorisch interessante en kostbare schilderij van Collaert.

Een ander spraakmakende aanwinst is een stel roompotten van Delfsblauw aardewerk uit de 18e eeuw, die onlangs op een maandagochtend werden ingebracht. Het is een bijzonder zeldzaam stel mede omdat het helemaal compleet is. De roompotten komen uit de familie Sinia, waar het museum in het verleden meer objecten van geschonken heeft gekregen.

Uniek is ook de collectie van de schilder en tekenaar Ids Wiersma die in één keer werd uitgebreid met 60 tekeningen, die via de Fryske Akademy tot het museum kwamen.

Vrij recent kreeg het museum een schilderij van de markt in Dokkum, met daarop Hotel de Beurs. Het werd in 1979 geschilderd door Chr. Brouwers en was bedoeld als herinnering voor de toenmalige eigenaren de heer en mevrouw Kemp. Nazaten uit Engeland schonken het schilderij aan het museum.

Het schilderij komt reuze van pas voor het drieluik dat directeur-conservator Ihno Dragt van het museum schrijft over de markt. De boeken zullen in mei verschijnen.

Naast de bovenstaande voorbeelden zijn nog een tiental stukken te bewonderen, waaronder textiel, het uurwerk van de waag in Dokkum en enkele schilderijen.

Museumweekend

Tijdens het museumweekend op 14 en 15 april is de tentoonstelling gratis te bezichtigen.

Meer informatie over de expositie en het museum vindt u op www.museumdokkum.nl