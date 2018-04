Hoe World Servants 'bouwt aan verandering'

DOKKUM

Vanuit Dokkum zijn er door de afgelopen jaren heen al een heel aantal mensen op project geweest met World Servants. Dit jaar bestaat World Servants 30 jaar en dit wordt o.a. gevierd met een partnermeeting. Projectcoördinatoren uit 11 verschillende landen komen vanaf 19 tot 30 april naar Nederland om dit feest mee te vieren, ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten. Op 29 april komt Michaël Tembo, projectcoördinator uit Zambia, naar VBG Nehemia om zijn verhaal en ervaringen te delen. Daarnaast is ruim de gelegenheid om met hem in gesprek te gaan. Iedereen die met eigen oren wil horen hoe een World Servants project 'bouwt aan verandering' is uitgenodigd om bij deze ontmoetingsdienst te zijn! 29 april, Zaagmolenstraat 2 in Dokkum, vanaf 19.15 staat de koffie/thee klaar!