Dames VIOD naar Harkemase Boys

Harkemase Boys wil de komende jaren proberen de top te bereiken van het damesamateurvoetbal. In de afgelopen maanden is er achter de schermen op sportpark De Bosk in Harkema volop gewerkt aan de plannen om het dames- en meisjesvoetbal binnen de club te versterken en te verbreden.

Enkele weken geleden kwamen deze plannen in een stroomversnelling doordat de Harkemaster vereniging door de damescommissie van VIOD uit Driezum benaderd werd met het verzoek om te onderzoeken of een samenwerking mogelijk zou zijn. Hieruit kwam naar voren dat de vereniging VIOD, om uiteenlopende redenen, geen enkele medewerking wilde verlenen aan een samenwerkingsverband.

De dames (VR1) en meiden (JO15-1) van VIOD hebben vervolgens op eigen initiatief aangegeven bij VIOD te vertrekken en zich aan te sluiten bij Harkemase Boys. Daarna zijn gesprekken gevoerd met oud-Harkemase Boys-trainer Jos Miedema om te bekijken op welke manier de ambities van Harkemase Boys gestalte kunnen worden gegeven.

"Ik kijk er naar uit om de ideeën van Harkemase Boys verder uit te werken. Daarbij hebben en houden we oog voor alle speelsters binnen de vereniging. Een prachtige uitdaging en een mooi moment om terug te keren bij Harkemase Boys", zegt Miedema, die momenteel hoofd jeugdopleidingen van VIOD.

Met ingang van het volgend seizoen zal Miedema, die voorheen trainer was van de B-selectie van Harkemase Boys, daarom als trainer én technisch coördinator actief zijn binnen de vereniging en verantwoordelijk worden voor het technische beleid bij de dames/meisjes. Miedema gaat tevens het voortouw nemen in het opzetten van een regionale meisjesvoetbalschool. Met behulp van de damescommissie worden de voorwaarden en faciliteiten rondom het dames/meisjesvoetbal verder verbeterd.

Harkemase Boys heeft al een aantal betrokken vrijwilligers bereid gevonden om zitting te nemen in de nieuwe damescommissie. Deze damescommissie zal, in samenwerking met alle geledingen, per direct invulling geven aan de ambities die de club heeft. De damescommissie bestaat op dit moment uit Jolanda de Poel, Kevin Wijnsma, Fenna van der Wiel, Sietze van der Weij, Jan Geert Schippers, Erich Jongeling en Martine Veenstra. De commissie wordt de komende periode ondersteund door leden van het hoofd- en jeugdbestuur en speelsters uit het huidige damesteam.

"Dit is een schitterende nieuwe uitdaging voor onze club", aldus Piet Zijlstra van het hoofdbestuur. "De plannen om voor de dames een klimaat te scheppen voor voetbal op topniveau waren er al. Met de komst van Miedema en de speelsters van VIOD komt dit in een stroomversnelling, maar wij gaan de uitdaging graag aan", klinkt het ambitieus.

Zijlstra: "Binnen onze vereniging speelt al jaren een damesteam. Zij zijn langzamerhand uitgegroeid tot een hecht vriendenteam en ze zorgen voor juiste sfeer in de kantine. Het aantal dames- en meisjesleden is het afgelopen seizoen opnieuw met 10% toegenomen en we verwachten dat het blijft groeien." Momenteel zijn er 77 meisjes en dames spelend lid bij Harkemase Boys.