Reserveerlijn Jobinder voortaan gratis

Het telefonisch boeken van een rit bij Jobinder is vanaf 1 mei 2018 gratis. Het bestuur van Jobinder heeft dit vanmiddag besloten. Gebruikers kunnen met terugwerkende kracht vanaf de start op 8 januari 2018 compensatie aanvragen voor de reeds gemaakte belkosten. Hiervoor kunnen ze het formulier invullen op de website van Jobinder of telefonisch via de Mobiliteitscentrale (0900 – 40 50 500).

Het besluit is in lijn met de richtlijnen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en geeft gehoor aan een zienswijze van Provinciale Staten van Fryslân om het bellen met de reserveerlijn gratis te maken. Tot nu toe kostte een telefoontje naar de centrale € 0,05 per minuut, een starttarief van € 0,045 plus de gebruikelijke belkosten.

Jobinder is het vervoerssysteem in Noordoost Fryslân en werkt in opdracht van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Tytsjerksteradiel, provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog. Ook Arriva koopt het Opstapper-vervoer in bij het door de partners hiervoor opgerichte Mobiliteitsbureau.

Jobinder rijdt op zondag t/m donderdag tussen 07.00 en 00.00 uur en op vrijdag en zaterdag tussen 07.00 tot 02.00 uur.