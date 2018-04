Wethouder Emke Peterson van de gemeente Dantumadiel heeft donderdag het startsein voor de bouw van ‘It Goddeloas Fiersicht‘ gegeven. Deze toren bij Sanjesfertier in Feanwâlden wordt één van de landmarks langs de Centrale As. Voor de zomer is het Fiersicht open voor publiek en kan iedereen genieten van het uitzicht over onder andere natuurgebied De Houtwiel.

Voor ‘It Goddeloas Fiersicht’ is een speciale mal gemaakt in dezelfde vorm als de toren. De betonblokken zijn laagje voor laagje gestort en genummerd. In elke laag ligt een traptrede, zodat bij de opbouw de trap direct op zijn plaats komt. De toren wordt nu op precies dezelfde wijze weer opgebouwd. De verschillende lagen bestaan uit 4 kleuren beton, deze kleuren zijn gebaseerd op de kleuren van de bodem.

Tijdens de aanleg van De Centrale As heeft de provincie Fryslân veel zwerfkeien gevonden. Na onderzoek bleek dat keien in de ijstijd met het ijs zijn meegevoerd uit de Scandinavische landen. Een aantal hiervan liggen binnen in It Fiersicht.

De uitzichttoren ‘It Goddeloas Fiersicht’ is gerealiseerd vanuit het project De Centrale As en ontworpen door NEXT architects in samenwerking met beeldend kunstenaar Paul Edens. Een unieke samenwerking tussen provincie, gemeente en dorpsbelangen. ‘It Goddeloas Fiersicht’ is één van de opvallende bouwwerken in het landschap langs de Centrale As.