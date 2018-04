Rabobank Ledenavond met Harry Piekema

Rabobank Noordoost Friesland houdt op donderdagavond 19 april in Theater Sense in Dokkum een ledenavond. Als gastspreker is uitgenodigd Harry Piekema.

Op 18 november 2017 was hij ook al in Dokkum, toen in zijn debuutrol in het Sinterklaasjournaal en bij de intocht van Sinterklaas als hoofdpiet. Maar Harry Piekema is bij het Nederlandse publiek vooral bekend van zijn succesvolle reclamecampagne voor Albert Heijn. Voor deze rol als supermarkt-manager ontving hij in 2008 een Gouden Loekie. Dankzij deze rol, die hij tot 2015 speelde, heeft Piekema een grote schare fans gekregen.

In zijn lezing ‘Humor werkt’ combineert Piekema zijn ervaring als acteur, commercialmaker en communicatietrainer in een lezing over de kracht van persoonlijke communicatie en humor. Voorafgaand aan de lezing geeft de directie van de bank een toelichting op het bancaire jaar 2017 en staat de benoeming van de ledenraadsleden op de agenda.

Het volledige programma en de namen van de aftredende, herbenoembare en nieuwe ledenraadsleden is te vinden op de website van de bank: rabobanknoordoostfriesland.nl. Aanmelden voor deze avond kan door het sturen van een mail naar: bijeenkomst.noordoostfriesland@rabobank.nl. Liever telefonisch opgeven? Dat kan via (0511) 42 63 33.