Leerzame avond voor leden H&I Dokkum

Iedere ondernemer geeft wel eens een presentatie: over nieuwe plannen binnen een team, een offerte aan een prospect, iets inhoudelijks aan een groep klanten of over zichzelf voor een netwerkclub. De kunst is altijd om die ander te 'raken' met een verhaal. Maar hoe doe je dat? Hans Roelfsema, ondernemer en trainer bij Kenneth Smit, gaf maandagavond nuttige inzichten en tips tijdens een bijeenkomst van H&I Dokkum.

Uit een korte enquête onder de aanwezige ondernemers blijkt dat de meerderheid zich wil verbeteren in het presenteren, of het nou gaat om een persoonlijk voorstelrondje of een zakelijke presentatie. Een belangrijk inzicht dat Hans deze avond geeft, is dat het overbrengen van een boodschap voor veruit het grootste gedeelte wordt bepaald door non-verbale communicatie. Hij versterkt zijn verhaal door een aantal ondernemers uit te nodigen zichzelf of het bedrijf kort te presenteren, zowel voor het publiek als in kleinere groepen. Hans geeft daarbij tips over hoe je lichaamstaal bijdraagt aan je presentatie. Het werd een leerzame en gezellige avond met een goed verzorgd diner door Jan Cooks 4 You in de Vangpijp in Engwierum.



H&I brengt ondernemers bij elkaar en zorgt voor een prettig netwerk waarin van elkaar geleerd kan worden. Meer weten over H&I of eens een bijeenkomst bijwonen? Ga naar www.henidokkum.nl