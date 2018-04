Klankbordgroep plant eerste boom op Markt Dokkum

Op woensdag 11 april hebben leden van de klankbordgroep van de Markt in Dokkum symbolisch de eerste boom op het plein geplant. Dit deden ze samen met wethouder Pytsje de Graaf. De 25 klankbordgroepleden uit de mienskip hebben meegedacht over de inrichting van de Markt en ze hielden het ontwerpteam scherp op wensen en behoeften uit de samenleving.

Er komen in totaal zeventien bomen op de Markt; zeven moeraseiken, vijf zilveresdoorns en vijf amberbomen. Gemiddeld zijn de bomen op dit moment rond de tien jaar oud en zes meter hoog. De bomen kleuren prachtig rood in de herfst en verwijzen naar de martelaarsdood van Bonifatius in 754. Helaas was er deze week ook minder mooi nieuws. De twintig jaar oude plataan die voor de Abdij op de Markt stond, was niet meer levensvatbaar en daardoor gevaarlijk. De plataan is maandag weggenomen en op dezelfde plaats wordt om die reden een moeraseik geplant.

De bomen en de IJsfontein vormen samen het kunstwerk van Birthe Leemeijer in het kader van 11fountains. De elf fonteinen worden ontworpen door elf kunstenaars uit het topsegment van de internationale kunstwereld. Het initiatief hiervoor is van LF2018.