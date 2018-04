Kinderbingo in Westergeest

WESTERGEEST

Woensdagmiddag hield de Culturele Commissie een kinderbingo in MFC de Tredder te Westergeest. Er waren vele mooie prijzen te winnen. Een kleine dertig kinderen kwamen naar de Tredder om mee te dingen naar die mooie prijzen. De kinderen van de oudere groepen hadden deze middag schoolvoetbal, dus de groep was iets kleiner dan anders. Het was muisstil in de foyer, de kinderen waren zeer geconcentreerd. De bingogetallen waren duidelijk te zien op een scherm, zodat het ook voor de kleinsten wat gemakkelijker was. Een enkeling kreeg een beetje hulp van de bestuursleden van de commissie. In de pauze was er voor alle kinderen drinken en een zakje chips.