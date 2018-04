DDFK-team loopt voor goede doelen

Door mee te lopen of te wandelen, zamelen de medewerkers geld in voor twee goede doelen: Jan Transplant Cyclist en Kinderdagcentrum It Lytshûs. Jan Fennema is een fanatieke wielrenner die op vijfjarige leeftijd een donorlever kreeg. Met Jan Transplant Cyclist zet hij zich in voor het onder de aandacht brengen van orgaandonatie.

Kinderdagcentrum It Lytshûs in Damwâld vangt kinderen met meervoudige handicaps in de leeftijd t/m 18 jaar op. De begeleiders van It Lytshûs hebben willen graag een Tovertafel. Dit is een speelse zorginnovatie die kinderen met een verstandelijke beperking met behulp van interactieve lichtprojecties plezier laat beleven. Er worden spellen op tafel of vloer geprojecteerd die reageren op bewegingen van de kinderen.

Wie Jan Transplant of It Lytshûs wil steunen met een financiële bijdrage, kan dit doen via de speciale projectsite: https://www.geef.nl/nl/actie/medewerkers-ddfk- lopen-voor- het-goede-doel/donateurs