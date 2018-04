Broedvogelmonitoring en nestkastonderzoek Gekraagde Roodstaart

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarische natuur- en landschapsvereniging met bijna 800 leden waarvan een groot deel agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoert. De vereniging is actief in vijf gemeenten in Noordoost-Fryslân en zet zich o.a. in voor collectief weidevogelbeheer en landschapsbeheer.

In het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer vindt monitoring plaats aan beheerde en onbeheerde landschapselementen. Monitoring van soorten is van belang om inzicht te verkrijgen of de huidige werkwijze van beheer bijdraagt aan de ontwikkeling van soorten en biodiversiteit in het gebied. De komende periode vinden in het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden twee soorten monitoring plaats: Broedvogelmonitoring en Nestkastonderzoek naar de Gekraagde Roodstaart. De monitoring wordt uitgevoerd door medewerkers van onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga. De onderzoekers tellen de broedvogels in 70 singels en wallen verspreid door het gebied gedurende 5 ronden in de periode april-juni. Daarnaast worden in het dykswâlengebied bij Eastermar en het elzensingelgebied tussen Surhúzum, Stynsgea en Surhústerfean wekelijks nestkasten voor de Gekraagde Roodstaart gecontroleerd.

Eigenaren van landschapselementen, beheerd of onbeheerd, in het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden kunnen de komende periode mensen in het veld aantreffen die bezig zijn met monitoring. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit persbericht of u hebt liever niet dat de onderzoekers uw landerijen betreden, dan kunt u contact opnemen met de NFW via telefoonnummer 0511-745200.