Afscheid van trouwe vrijwilliger op Hegebeintum

Hegebeintum

Germ Koldijk heeft woensdag na 18 jaar vrijwilligerswerk afscheid genomen van Hegebeintum. De 83-jarige Marrumer ontving al die jaren in dienst van Stichting Rekreaasje en Toerisme yn Ferwerderadiel gasten in het bezoekerscentrum aan de voet van de terp en leidde het publiek door en rond de kerk óp de terp. Uit handen van stichtingsvoorzitter Rits van der Ploeg (links) was er als dank een cadeaubon en namens de stichting gaf Mient Holwerda bloemen aan mevrouw Koldijk. Met nu 15 enthousiasme vrijwilligers staat de stichting komende zomer klaar om toeristen te ontvangen, maar Koldijk liet bij zijn afscheid al weten dat hij eventueel nog weer beschikbaar is.